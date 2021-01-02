Санкт-Петербург, 2 января, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Во второй день 2021 года Санкт-Петербург оказался в самом центре циклона «Кира». Из-за этого в Северной столице ожидается беспросветно облачная погода, осадки в виде мокрого снега с дождем. Также возникнет угроза налипания мокрого снега на провода и деревья.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха составит +1… +3 градуса, по Ленинградской области −2… +3 градуса. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

По данным петербургского гидрометцентра, в воскресенье, 3 января, в городе на Неве сохранится облачная погода, временами будут идти снег и мокрый снег. Температура воздуха в течение суток 0… — 2 градуса. На дорогах гололедица.

В Ленинградской области 3 января в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер умеренный. Температура воздуха в течение суток 0… — 5 градусов. На дорогах гололедица.