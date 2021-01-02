Ростов-на-Дону, 2 января, 2021, 10:52 — ИА Регнум. На Ростов-на-Дону опустился густой туман. О непогоде горожан заранее предупредили в управлении по делам ГО и ЧС.

Цитата из м/ф Ежик в тумане. реж Юрий Норштейн. 1975. СССР Заблудился в тумане

Согласно прогнозу синоптиков, в областном центре в ближайшие дни ожидается туман в ночные и утренние часы. В связи с ухудшением погодных условий водителям следует ограничить выезд на личном транспорте, находящимся за рулём — строго соблюдать скоростной режим.

Пешеходам также следует быть внимательными и переходить дорогу только в разрешённых местах.