Нью-Йорк, США, 2 января, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Управление общественного транспорта Нью-Йорка завершило развёртывание бесконтактной системы оплаты в нью-Йоркском метрополитене. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Метро Нью-Йорка

В Нью-Йорке рассчитывали завершить создание инфраструктуры для бесконтактной оплаты проезда в метро в октябре 2020 года. Этим планам помешала пандемия новой коронавирусной инфекции, задержавшая работы до 31 декабря.

Новая система терминалов OMNY (One Metro New York) позволяет проводить оплату через смартфоны с помощью платежных систем от Apple, Google, Samsung и Fitbit. Также через эту систему можно будет расплачиваться за проезд в автобусах.

Новая система продолжит работать параллельно с используемыми в настоящее время картами MetroCard до 2023 года. Транспортные карты MetroCard пришли на смену жетонам в нью-Йоркском метро в 1993 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в китайском городе Харбин запустили систему бесконтактной оплаты проезда в метро на основе сканера формы лица.