Кемерово, 2 января, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Жителей Кемерова предупредили «о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей». Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Кузбасса сегодня, 2 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дым из трубы

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Кемерове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении. Предприятиям города рекомендовано сократить выбросы с 12:00 2 января до 18:00 3 января.