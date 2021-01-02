Донецк, 2 января, 2021, 10:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 января в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ в Донбассе

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Под обстрелами вооруженных сил Украины оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты «6/7»), Спартак, Петровское, в направлении которых было применено стрелковое оружие.

На текущий момент жертв и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

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Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики обстреляли из гранатомета населенный пункт Спартак.

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