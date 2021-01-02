Киев, 2 января, 2021, 10:02 — ИА Регнум. 5038новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали на Украинев минувшие сутки, сообщил 2 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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Среди инфицированных 182 ребенка и 131 медицинский работник.

С начала пандемии в стране выявили1 069 517носителей SARS-CoV-2, 722 615 из них — выздоровели (2606 человек за сутки), 18 731 — умерли (51 человек за сутки).

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали 9 432 случая заражения коронавирусом.