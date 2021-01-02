Вашингтон, 2 января, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Общее количество звонков через мессенджер WhatsApp 31 декабря 2020 года составило более 1,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба компании Facebook.

Заонок

В Facebook (мессенджер WhatsApp принадлежит этой компании с 2014 года) отметили, что учитывались как аудио-, так и видеозвонки. Показатель в 1,4 млрд звонков за день стал рекордным для мессенджера. В сравнении с 31 декабря 2019 года количество звонков выросло более чем на 50%.

«Как и весь 2020 год, вчерашняя новогодняя ночь отличалась от прежних. На улицах по всему миру было меньше людей, отмечающих праздник. Вместо этого многие люди проводили уютную ночь дома, оглядываясь на трудный год и надеясь на более светлые дни впереди», — отметили в Facebook.

С 2015 года WhatsApp является самым популярным мобильным приложением в мире. В начале 2020 года общее число пользователей мессенджера превысило отметку в 2 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp перестал поддерживаться на смартфонах под управлением операционных систем ниже версий Android 4.0.3 или iPhone iOS 9.