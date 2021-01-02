Ташкент, 2 января, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В первый день нового года в Узбекистане родились1644 малыша, сообщили 2 января в пресс-службе министерства здравоохранения.

Новорожденный

В минздраве отметили, что этосамый низкий показатель за последние четыре года. Так, 1 января 2018 года в республике на свет появился 1961 малыш, в 2019 году — 1708, а годом ранее — 1974 малыша.

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1 января 2021 года в Узбекистане на свет появились 810 девочек и 834 мальчика. Среди новорожденных — девять пар близнецов.

Больше всего младенцев родились в первый день года в Ферганской области (202 ребенка), в Кашкадарьинской области (196 малышей), в Самаркандской и Наманганской областях (по 169 детей), а такжев Джизакской области (151 малыш).

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