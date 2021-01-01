Вена, 1 января, 2021, 23:13 — ИА Регнум. О решении властей Ирана начать обогащение урана до 20% сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом написал 1 января постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, гендиректор МАГАТЭ сообщил данную информацию «Совету управляющих агентства и СБ ООН».

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря американское Центральное командование (СЕНТКОМ) сообщило, что два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США выполнили беспосадочный полёт к границам Ирана и обратно.

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