Вашингтон, 1 января, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Сенат Конгресса Соединённых Штатов преодолел вето президента Дональда Трампа, который ранее заблокировал проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год в размере $740 млрд. Трансляцию голосования вели американские телеканалы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военный бюджет

Таким образом, вступают в силу положения оборонного бюджета, включающий расширение санкций в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Палата представителей преодолела вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета страны в размере $740 млрд. Глава государства заблокировал документ 23 декабря поскольку он считает, что в бюджет не включены «критически важные меры», которые требуются для национальной безопасности США.

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