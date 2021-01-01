Москва, 1 января, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Десятки миллионов людей необходимо привить от COVID-19 для того, чтобы у большинства жителей возник «коллективный иммунитет» к коронавирусу. Об этом 1 января сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале.

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По его словам, не вакцинированным нужен коллективный иммунитет, а тем, кто не захотел или не смог (отказники, аллергики, лица с медотводом) получить вакцину.

Мясников добавил, что коронавирус «завязнет» и не будет «поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей» тогда, когда появится «прослойка вакцинированных людей».

«Те, кто вакцинировался (от COVID-19 — прим. ИА REGNUM), получают защиту… — отметил врач. — Им коллективный иммунитет уже не нужен».

Напомним, ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что поход в баню в состоянии похмелья может привести к смерти.

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