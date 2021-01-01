Париж, 1 января, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Правительство Франции увеличило комендантский час в 15 округах, 1 января сообщает Agence France-Presse.

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Ужесточение ограничений вводится со 2 января в северо-восточных и юго-восточных округах страны. Комендантский час в связи с пандемией коронавируса будет начинаться с 18:00 вместо 20:00.

«Через неделю мы оценим влияние введенного комендантского часа в этих 15 округах на распространение вируса в других частях страны» , — заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Аттал.

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