Во Франции увеличили комендантский час в 15 округах
Париж, 1 января, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Правительство Франции увеличило комендантский час в 15 округах, 1 января сообщает Agence France-Presse.
Mohieldin Gamal
Марсельская жилая единица, Франция. 1947 — 1952
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Ужесточение ограничений вводится со 2 января в северо-восточных и юго-восточных округах страны. Комендантский час в связи с пандемией коронавируса будет начинаться с 18:00 вместо 20:00.
«Через неделю мы оценим влияние введенного комендантского часа в этих 15 округах на распространение вируса в других частях страны», — заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Аттал.
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