Нью-Йорк, США, 1 января, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Нью-Йоркская фондовая биржа начала процесс делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний, 1 января сообщает агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Компаниями, с которыми биржа более не будет сотрудничать, являются China Telecom Corporation, China Mobile и гонконгская China Unicom.

Ранее аналогичный шаг в отношении компаний, занесенных в «черный список» администрации президента США Дональда Трампа, сделали MSCI, S&P Dow Jones Indices, FTSE Russell и Nasdaq.

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