ВОЗ: в мире за сутки выявили более 470 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Женева, Швейцария, 1 января, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В мире за последние сутки выявили 470 046 случаев заражения SARS-CoV-2, скончался ещё 9 921 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 1 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Согласно последним данным, всего в мире выявили уже 81 947 503 случая заражения, подтвержден 1 808 041 летальный случай.
Напомним, накануне ВОЗ сообщала о выявлении за сутки более 692 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.
Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря в заявлении Всемирной организации здравоохранения отмечалось, что ВОЗ внесла произведенную Pfizer и BioNTech вакцину от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования.
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