Тбилиси, 1 января, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе рассказала об обиде Тбилиси на Москву.

gipajournos Нино Бурджанадзе

«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный», — сказала она в интервью «Коммерсанту».

По её словам, действующая власть стремится придерживаться курса команды бывшего президента Михаила Саакашвили, для которого взаимодействие с РФ было равносильно предательству.

Вместе с тем, считает Бурджанадзе, Грузия должна разговаривать с Россией, чтобы решить свои проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны к началу диалога с Россией для того, чтобы решить конфликты в Абхазии и в Южной Осетии.

Грузинский президент подчеркнула, что данный поход не значит отказа от чего-либо либо уступок в чём-либо, и добавила, что считает необходимой поддержку Грузии международными партнерами в данном направлении.