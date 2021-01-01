Бангкок, 1 января, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Власти Таиланда решили «продлить каникулы» школьников Бангкока — после новогодних праздников школы столицы закроют на карантин, 1 января сообщает агентство Reuters.

Andrij Bulba Школьницы

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Все школы, детские сады и учебные центры столицы Таиланда будут закрыты на карантин по коронавирусу с 4 по 17 января.

«Мы начинаем выявлять новые случаи, связанные со школьниками и предприятиями сферы услуг. Поэтому мы решили закрыть больше заведений» , — пояснил представитель администрации Бангкока Понгсакорн Кванмуанг.

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