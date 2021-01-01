Вашингтон, 1 января, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Джозеф Байден продолжит политику действующего президента Дональда Трампа, направленную на сдерживание китайских технологических компаний. Об этом сообщили эксперты, опрошенные телеканалом CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Во время президентства Дональда Трампа правительство США предприняло ряд действий против китайских компаний. Одним из самых ярких примеров стало внесение в «чёрный список» китайского гиганта Huawei. После этого китайская компания лишилась доступа к американскому программному и аппаратному обеспечению.

В декабре 2020 года правительство США ввело санкции в отношении ещё нескольких китайских компаний. Одной из этих компаний стал крупный производитель электронных микросхем из Шанхая SMIC.

Эксперт частной американской компании Council on Foreign Relations Адам Сигал рассказал CNBC, что, скорее всего, администрация Байдена продолжит политику Трампа в отношении китайских компаний. С этой оценкой согласился глава консалтинговой компании Eurasia Group Пол Триоло.