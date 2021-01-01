Стокгольм, 1 января, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Как правило, для служб экстренного реагирования в Швеции канун Нового года является самым беспокойным днем за весь год с точки зрения числа происшествий. Несмотря на то, что 2020 год был необычным из-за пандемии коронавирусной инфекции, данная тенденция сохраняется. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Цитата из х∕ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Тревожный звонок

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«Несмотря на ограничения, которые существуют из-за коронавируса, мы не заметили резкого снижения числа звонков на номер 112», — менеджер по связям с общественностью компании SOS Alarm Стаффан Экенгрен.

Напомним, что компания SOS Alarm, принадлежащая центральному правительству Швеции и Ассоциации органов муниципального и областного управления, занимается обеспечением работы горячей линии по номеру 112.

«Следующий час после Нового года, то есть промежуток между 00:00 и 01:00, — самый напряженный. В этот час мы получили чуть более 1 600 звонков по сравнению с порядка 500 звонков, которые мы получаем в этот же час обычным субботним вечером», — объяснил Экенгрен.