Лозанна, Швейцария, 1 января, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Пиктограммы видов спорта, включенных в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, представил Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 1 января сообщает пресс-служба МОК.

Цитата из видео YouTube Пиктограммы зимней олимпиады в Пекине 2022

Уточняется, что дизайн пиктограмм базируется на традиционной художественной форме гравировки печатей, пиктограммы выполнены с помощью уникальных штрихов, сходных с китайскими печатями периода династий Цинь и Хань.

«Пиктограммы отражают как динамику видов спорта, так и богатую культуру Китая», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что резкий контраст между красным фоном и белыми штрихами является подчеркивающим изящество и динамизм зимних видов спорта, добавляя праздничную атмосферу ОИ, которые в 2022 году будут перекликаться с китайским лунным новым годом.

Отметим, зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся в период с 4 по 20 февраля 2022 года.