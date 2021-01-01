Стокгольм, 1 января, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В то время как некоторые европейские страны закупили столько доз вакцины от COVID-19, что для иммунизации их населения количества препарата хватит на несколько раз, могут пройти годы, прежде чем Кения сможет привить значительную часть населения от смертельного заболевания. Одна из причин заключается в том, что на рынке просто не осталось вакцин. Об этом сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923 (фрагмент)

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В начале пандемии Всемирная организация здравоохранения смогла предсказать ситуацию, в которой мы находимся сегодня, то есть почти половина доз ковид-вакцины во всем мире зарезервирована только для одной шестой части населения Земли.

«Даже если вакцина хорошая, я очень рад, что Африка получит ее немного позже, потому что у нас будет время, чтобы посмотреть, какие негативные последствия она может иметь, и исправить их, прежде чем мы получим ее», — поделился с журналистами житель Кении Джозеф Мурадж, который потерял своего дядю из-за COVID-19 пару недель назад.