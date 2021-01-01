Монреаль, Канада, 1 января, 2021, 10:42 — ИА Регнум. С 1 января вступает в действие новый международный стандарт по тестированиям и расследованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), запрещающий употребление алкогольных напитков на пунктах допинг-контроля.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

«Антидопинговая организация должна установить критерии в отношении предметов, которые могут быть запрещены на пункте допинг-контроля. Как минимум, данный критерий должен запрещать предоставление или употребление алкоголя на пункте допинг-контроля», — приводит текст нового международного стандарта по тестированиям и расследованиям WADA ТАСС.

При этом до того в большей части стран спортсмены могли употреблять алкоголь во время сдачи допинг-проб, так как пиво и некоторые другие слабоалкогольные напитки обладают мочегонными свойствами. Поэтому спортсмены, у которых организм после финиша бывает практически обезвожен, используют их для ускорения процедуры сдачи допинг-проб мочи.

В то же время Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) еще весной 2019 года ввело запрет на употребление пива и других алкогольных напитков.

Отметим, по мнению специалистов, наличие продуктов распада слабоалкогольных напитков в сдаваемой на анализ моче может оказать искажение на результаты допинг-теста.