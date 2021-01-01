Нягань, Югра, 1 января, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Нягани (ХМАО) ночью сгорела пекарня общей площадью 2400 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Пресс-служба ГУ МЧС ХМАО Горящая пекарня на проспекте Нефтяников в Нягани

Сигнал о пожаре поступил в 04:57 по местному времени (02:57 мск). Горело одноэтажное здание на проспекте Нефтяников в Нягани. Открытое горение ликвидировано в 06:59 (04:59 мск).

На тушение пожара привлекались пять единиц техники и 28 спасателей. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.