Чита, 1 января, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В 2020 году, который был объявлен годом 75-летия Великой Победы, в городах и поселениях Забайкалья были проведены масштабные работы по реконструкции и обновлению памятников в честь героев, павших на полях сражений. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Пресс-службы министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края

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По словам министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Ильи Золотухина, жители края искренне чтят память тружеников тыла и павших на поле боя солдат. В 2020 году в Акше и Хара-Шибири в их честь обновили парки Победы.

Также было проведено благоустройство мемориала в честь Великой Победы в Карымском, сквера Победы в посёлке Степь, площади Победы в Баляге. Также в Александровском Заводе обновлены мемориал и Братская могила, в Малете — памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне.

«Общая сумма, которая была освоена при благоустройстве этих мемориальных объектов составила более 40 миллионов рублей», — добавил Илья Золотухин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Забайкальском крае благоустроили 11 площадей, 13 парков и 10 скверов, в числе которых мемориальные комплексы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также шесть стадионов и шесть детских площадок, девять других общественных территорий на общую сумму более 393 миллионов рублей.

Всего благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» в Забайкалье благоустроено 55 общественных территорий на общую сумму более 393 миллионов рублей.