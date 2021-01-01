Белград, 1 января, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из газопровода «Турецкий поток» в соединительный газопровод Болгария — Венгрия, который также называют «Балканский поток», проходящий по сербской территории.

Turkstream.info Газопровод Турецкий поток

Сегодня, 1 января, утром президент Сербии Александр Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток». В мероприятии также участвовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и директор государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

Запуск газопровода состоялся в селе Господжинцы на севере Сербии. Здесь находится один из газораспределительных узлов газопровода. Президент Сербии осмотрел объект инфраструктуры и дал команду на запуск газа.

«Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу», — сказал Вучич, когда газ пошел в систему.