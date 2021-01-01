Тегеран, 1 января, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Прекратить дестабилизирующие шаги США в Персидском заливе призвал международное сообщество и Совет безопасности ООН Иран. Об этом сказано 31 декабря в письме временного поверенного в делах ИРИ при ООН Эшага аль-Хабиба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

К провокациям и военному авантюризму США иранский дипломат относит участившиеся в последнее время полёты стратегических бомбардировщиков США над Персидским заливом и отправка в этот регион передового и высокотехнологичного оружия Соединёнными Штатами.

Аль-Хабиб уточняет, что такие воинственные тенденции могут обострить обстановку в регионе, которая и без того является очень напряжённой. Дипломат призвал Совбез ООН заставить США соблюдать принципы и правила международного права и остановить военный авантюризм Соединённых Штатов, который противоречит целям и принципам ООН и может иметь серьёзные последствия для регионального и международного мира. Также аль-Хабиб призвал международное сообщество потребовать от США прекратить дестабилизировать ситуацию в Персидском заливе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Ирана Хасан Рухани призвал США уйти из ближневосточного региона.