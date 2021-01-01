Вашингтон, 1 января, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Крупная кибератака на компьютерные системы правительственных учреждений США могла начаться в первые месяцы 2020 года, заявил сенатор США Марк Уорнер. Об этом сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

В декабре американские спецслужбы сообщили о масштабной кибератаке на правительственные учреждения. Некоторые американские политики, включая госсекретаря США Майка Помпео, обвинили в кибератаке хакеров из России.

Марк Уорнер, являющийся заместителем председателя комитета Сената США по разведке, рассказал, что подготовка кибератаки могла начаться не весной 2020 года, как это считалось ранее, а в начале года. Он добавил, что предварительные результаты расследования показывают, что хакерам не удалось получить доступ к государственным секретам США.

Уорнер добавил, что расследование осложняется отсутствием в США законов, обязывающих частные компании отчитываться об инцидентах в киберпространстве. Сенатор отметил, что подобные проблемы должны быть ликвидированы не только в американском, но и международном законодательстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковопроверг причастность Москвы к кибератаке в США.