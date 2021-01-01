Екатеринбург, 1 января, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пятимесячный мальчик получил шанс на спасение. Волонтёрам удалось собрать 150 млн рублей, которые необходимы для укола препаратом «Золгенсма», пишут СМИ.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

У ребёнка спинальная мышечная атрофия, и этот укол может внести существенный вклад в излечение от этого заболевания. Сбор денег длился несколько месяцев. Сейчас он закрыт, пишет Е1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в том числе при поддержке властей Свердловской области, ему был приобретён препарат «Спинраза». Отметим, родственники пациентов с СМА нередко сталкиваются с проблемой нехватки денег, а лекарства весьма дорогостоящие.