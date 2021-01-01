Киев, 1 января, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Жителей Крыма и Донбасса призвал «быть с Украиной» и перевести часы назад в своём новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Своё обращение украинский лидер записал с детьми и выразил надежду на мир и возвращение под контроль Киева Донбасса и Крыма. Затем Зеленский обратился к жителям Крыма, Донецка и Луганска на русском языке и призвал их перевести часы назад.

«Уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», — сказал президент Украины.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году, после проведённого там референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за присоединение к РФ. Украина же до сих пор не признаёт результаты референдума и считает Крым своей территорией, находящейся под российской оккупацией. Жители Донбасса заявили о независимости после так называемого майдана в 2014 году, а в апреле 2014 года Украина начала военную операцию (так называемую АТО) против Донецкой и Луганской Народных Республик. Жертвами военного конфликта стали, по данным ООН, около 13 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Раде заявили о надругательстве Зеленского над жителями Украины.