Грозный, 1 января, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Ответственность за нападение на сотрудников полиции в Грозном взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 1 января сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Агентство ссылается на информацию, полученную от связанного с экстремистской группировкой СМИ. Нападение на сотрудников патрульно-постовой службы произошло в Грозном 28 декабря. Два вооружённых ножами террориста предприняли попытку завладеть табельным оружием сотрудников полиции.

В результате нападения один сотрудник полиции погиб, другой получил ранения. Террористы были ликвидированы. Как уточнил глава Чечни Рамзан Кадыров, нападавшие являлись братьями и прибыли в Грозный из Ингушетии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров поручил разобраться с высказываниями мужчин, которые представились родственниками убитых в Грозном боевиков.