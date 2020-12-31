Лондон, 1 января, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Переходный период по Brexit официально завершён между Великобританией и Евросоюзом. С 1 января начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между Брюсселем и Лондоном.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Ровно в 00:00 по центральноевропейскому времени (02:00 мск) завершился переходный период, длившийся 11 месяцев, во время которого на Соединённое Королевство распространялись все нормы и преимущества остальных членов ЕС. Великобритания вышла из Евросоюза после 47 лет членства и через 4,5 года после референдума по Brexit. Теперь взаимодействие между ЕС и Великобританией перешло на другой уровень взаимоотношений. Регулятором выступит соглашение о двустороннем сотрудничестве после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из состава сообщества.

Договор между Лондоном и Брюсселем был заключён после нескольких месяцев длительных переговоров. Благодаря этому соглашению Соединённому Королевству удалось избежать выхода по значительно более жёсткому сценарию. По условиям сделки Великобритания покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, но между сторонами будет создана зона свободной торговли без пошлин и квот.

При этом отмечается, что между ЕС и Великобританией вводится таможенный, санитарный и фитосанитарный контроль, а также дополнительные условия к правилам определения страны происхождения товара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании королевой Великобритании Елизаветой II законопроекта о взаимоотношениях Соединённого Королевства с Евросоюзом после Brexit.