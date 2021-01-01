Тегеран, 1 января, 2021, 12:42 — ИА Регнум. 31 декабря президент Ирана Хасан Рухани призвал ограничить сухопутные, морские и воздушные границы, чтобы не допустить появления нового штамма коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Tasnimnews.com Эпидемия коронавируса в Иране

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Рухани сделал это заявление на встрече с руководителями национальных комитетов по борьбе с коронавирусом. На совещании были представлены отдельные доклады о превентивных мерах против смертоносного вируса.

Далее иранский президент подчеркнул необходимость полной реализации действующих планов для достижения стабильной ситуации по всей стране.

Ранее правительство объявило ограничения для движения внутри городов и запретило поездки между городами в рамках национальной кампании против смертельной пандемии.

Кроме того, Иран инициировал испытание отечественных вакцин COVID-19 на людях, что стало знаковым событием в условиях санкций США и максимального давления со стороны Вашингтона.