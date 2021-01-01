Тегеран, 1 января, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Член председательствующего совета иранского парламента высоко оценил усилия иранской молодежи по производству коронавирусных вакцин, заявив, что Иран вошел в число десяти стран — производителей вакцин в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 декабря.

(сс) Merh News Agency Лаборатория в Иране

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Сейед Мохсен Дехнави отметил в телевизионном выступлении: «Несмотря на жестокие санкции, иранская система здравоохранения сумела произвести вакцину наряду с развитыми странами мира».

«У нас нет никакого надзора за производством иностранных вакцин, и мы покупаем их по выданным на них сертификатам, в то время как иранская вакцина производится под надлежащим контролем властей», — сказал он.

По словам Дехнави, создание вакцины имеет 100-летнюю историю в Иране, при этом Всемирная организация здравоохранения признала Иран и Египет странами — производителями эффективных и качественных вакцин.

Отметив, что многие страны мира пытались произвести вакцину против COVID-19, чиновник подчеркнул, что Ирану удалось произвести эту вакцину с помощью наукоемких компаний.