Вашингтон, 31 декабря, 2020, 23:30 — ИА Регнум. Атаковавшие ранее правительственные ведомства и бизнес США хакеры получили доступ к внутренней информации о её программном коде, сообщили в американской корпорации Microsoft.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Отмечается, что 17 декабря представители Microsoft признали, что в экосистеме корпорации был «обнаружен вредоносный код SolarWinds, его изолировали и удалили».

В ходе расследования была выявлена необычная активность, связанная с небольшим числом внутренних аккаунтов. Один из них использовался для того, чтобы смотреть программный код в нескольких репозиториев.

«Данный аккаунт не имел разрешения на изменение какого-либо кода или технических систем, в ходе расследования мы выяснили, что изменений не было», — сообщили в компании.

В корпорации заверили, оснований полагать, что хакеры получили доступ к сервисам по обслуживанию ее продуктов или к данным клиентов, нет, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря спецслужбы США заявили, что в последние несколько дней им стало известно «о масштабной и продолжающейся» кибератаке. По их сведениям, она затронула компьютерные сети внутри федерального правительства.

Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что кибератака «была тщательно спланирована и осуществлена», и пообещал «дать ответ» причастным к этому. Он также призвал действующего главу государства Дональда Трампа установить ответственных за кибератаки на американские ведомства.

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