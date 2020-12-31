Бразилиа, 31 декабря, 2020, 22:43 — ИА Регнум. В Бразилии впервые обнаружили «британский» штамм коронавируса (SARS-CoV-2). Об этом в четверг, 31 декабря, сообщил портал G1.

(сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Сдача анализа на коронавирус в Бразилии

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По данным журналистов портала, у двух человек обнаружено заражение новым штаммом.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря в США на территории штата Колорадо выявили первый случай заражения новой разновидностью коронавируса SARS-CoV-2.

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