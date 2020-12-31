Москва, 31 декабря, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение о присвоении безымянному острову Большой Курильской гряды в Сахалинской области имени маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа» Александра Михайловича Василевского. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Министерство обороны Российской Федерации Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский

«Для увековечения памяти героя Великой Отечественной войны маршала Советского Союза А. М. Василевского присвоить наименование «Маршала Василевского» безымянному острову, входящему в состав островов Таира (Большая Курильская гряда) Сахалинской области», — говорится в документе.

Под руководством легендарного маршала Советского Союза была разгромлена японская Квантунская армия, освобождены Северо-Восток Китая (Маньчжурия), северная часть Кореи, Южный Сахалин и Курилы.

Правительственное решение принято по предложению Сахалинской областной думы. Депутатам области на островах это предложение и обоснование поступили от Сахалинского отделения Русского географического общества, состоять в котором имеет честь и автор этих строк.

Сокрушителю кичившихся своей «непобедимостью» японских самураев будет установлен и монументальный памятник в Москве. «У нас есть на очереди два замечательных памятника. Один из которых человек не забытый, но монументов, соответствующих масштабу личности, нет… Это памятник нашему прославленному полководцу, маршал Василевскому», — сообщил в уходящем году журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский журналистам. По его словам, проходят последние этапы согласования, выбрано место для установки памятника. «Василевский… добивался победы при минимальных жертвах… Никто большей эффективности не добивался в годы Второй мировой войны», — отметил он, напомнив о разгроме милитаристской Японии, которым руководил Василевский.

Наименование острова в честь главнокомандующего советскими войсками, сокрушившими мощные группировки японских сухопутных сил, возведение памятника маршалу Василевскому хотелось бы рассматривать как шаги к восстановлению исторической справедливости, приближающие к исправлению серьезной ошибки, в результате которой День Победы над Японией был подменен безликой и не соответствующей критериям дней воинской славы России датой окончания Второй мировой войны.

Анатолий Кошкин