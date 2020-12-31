Киев, 31 декабря, 2020, 22:03 — ИА Регнум. Большая пресс-конференция, которая может быть приурочена ко второй годовщине президентства Владимира Зеленского, пройдет на Украине в 2021 году. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель журналистам телеканала ZIK.

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский

«Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину, — отметила Мендель. — Но будет предварительная… Будем давать, если будет какая-то потребность».

Напомним, 31 декабря депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинский президент Владимир Зеленский надругался и обманул всех жителей Украины, пообещав, что они будут жить в новой стране.

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