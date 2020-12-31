Москва, 31 декабря, 2020, 21:42 — ИА Регнум. Кинорежиссёр, сценарист, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, который ранее попал в больницу с COVID-19, находится в тяжёлом состоянии. Об этом 31 декабря сообщила его жена Екатерина Белоцерковская в беседе с Life.ru.

Митя Алешковский Борис Грачевский

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»Он (Борис Грачевский — прим. ИА REGNUM) находится в тяжёлом состоянии, — сказала Белоцерковская. — Но он в абсолютном сознании и никаких ухудшений нет».

По ее словам, стабилизация его состояния — «самое главное для нас сейчас».

Как передавало ИА REGNUM, 21 декабря худрук «Ералаша» Борис Грачевский сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

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