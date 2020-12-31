Москва, 31 декабря, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Роскосмос» формально не находится под санкциями, однако де-факто уже давно под ними. Об этом заявил гендиректор компании Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Как это отразится на наших предприятиях, ну скажу так: формально Роскосмос не под санкциями, но де-факто давно уже», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Рогозин подчеркнул, что космическое сотрудничество — это квинтэссенция политики, где «всё отражается».

«Это демонстрация технологий, это гонка», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили о том, что ведомство поддерживает и сотрудничество с Россией, и американский экспортный контроль, в ответ на претензии гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по поводу санкций Соединённых Штатов против российских компаний.

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