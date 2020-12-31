Москва, 31 декабря, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Правительство России выделило для запуска программы «Сфера» 7 млрд рублей, заявил 31 декабря гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сфера

«Мы надеемся, что со следующего года будет финансирование, выделено в бюджете 7 млрд рублей для начала работ», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Рогозина, через несколько лет будут собраны модели новейших аппаратов, которые «будут принципиально отличаться» от существующей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, программу «Сфера», как ожидается, реализуют к 2030 году. Предполагается вывод на орбиту около 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

В августе 2020 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о сокращении финансирования космической программы РФ, а также, возможно, попадании её под секвестр. В ноябре президент РФ Владимир Путин потребовал устранить задержки с утверждением ряда космических программ.

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