Москва, 31 декабря, 2020, 19:33 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал чушью опубликованную в СМИ информацию, что трещина в российском модуле МКС появилась из-за робота «Фёдор».

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Это вообще какая-то чушь. Бедный «Фёдор», в чём его только ни обвиняли», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Экипаж станции предпринял некоторые меры для устранения этой проблемы. В октябре этого года космонавты заклеили трещину термостойким скотчем и заплаткой из резины и фольги. Однако временный ремонт не помог полностью устранить утечку.

По словам Рогозина, утечка воздуха МКС находится под контролем и не представляет опасности для космонавтов.

Он уточнил, что на станции находится запас кислорода и азота, который может быть использован при потерях атмосферного давления. Рогозин добавил, что дополнительный запас кислорода будет отправлен на МКС в феврале на российском грузовом корабле «Прогресс».

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