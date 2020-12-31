Киев, 31 декабря, 2020, 19:32 — ИА Регнум. В вооруженных силах (ВС) Украины за сутки выявили 148 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 31 декабря пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

»За прошедшие сутки (на Украине — прим. ИА REGNUM) зарегистрировано 148 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, — говорится в сообщении. — Из них в учреждения здравоохранения госпитализировано 10 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за сутки на Украине зарегистрировали 9699 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Читайте также: На Украине за сутки выявили почти 9700 носителей SARS-CoV-2