Москва, 31 декабря, 2020, 19:25 — ИА Регнум. В космической отрасли Российской Федерации выявили коронавирус у более 10 тыс. человек. Об этом сообщил 31 декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Мы (представители Роскосмоса — прим. ИА REGNUM) болеем так же, как все остальные люди болеют, — сказал Рогозин. — … Более 10 тыс. заболевших в отрасли».

Глава Роскосмоса напомнил, что всего в космической отрасли Российской Федерации, которая в целом справилась с вызовами 2020 года, работают 180 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что в Роскосмосе создали специальную дирекцию для контроля подготовки миссий на Луну.

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