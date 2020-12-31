Калуга, 31 декабря, 2020, 20:29 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 31 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Обнинска 1955 и 1985 годов рождения, и житель Жуковского района 1953 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 172 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.