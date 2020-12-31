Калуга, 31 декабря, 2020, 20:28 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 169 человек за последние сутки, сообщает 31 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 30 декабря, в регионе было зарегистрировано 170 подтверждённых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 21 тыс. 49 человек, 1143 человек находятся на лечении, 19 тыс. 734 человек выздоровели, 172 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (203), в Обнинске (123), в Кировском районе (82) и в Козельском районе (71).