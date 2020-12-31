Салехард, 31 декабря, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Ямальцы — сильные, сплочённые и трудолюбивые люди. Сложный 2020 год лишь подтвердил это, заявил в своём новогоднем обращении к жителям Ямало-Ненецкого округа глава региона Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов

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"2020 год был для всех непростым, но он ещё раз доказал, что любые трудности — это испытания нашей силы», — отметил глава Ямала.

Отдельные слова благодарности губернатор ЯНАО выразил всем, кто сейчас находится на первом фланге в борьбе с коронавирусной инфекцией, — медикам и волонтёрам.

В новом, 2021 году Дмитрий Артюхов пожелал ямальцам позитивных перемен и больших успехов, здоровья, благополучия, счастья, радости, мира и добра.