Курган, 31 декабря, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Уходящий 2020 год сломал шаблоны и выдался необычным. Он напомнил, что перед болезнью все равны: невидимый глазу вирус не щадит ни богатых, ни бедных, напомнил курганцам губернатор Зауралья Вадим Шумков в своём новогоднем поздравлении землякам.

Цитата из видео пользователя YouTube @kurgan_region Новогоднее поздравление губернатора Курганской области Вадима Шумкова

«В старину представителей медицинской профессии, к которым сейчас приковано основное внимание общества, называли «сестра» или «брат милосердия». Сестра, брат, милосердие. Разве нужно ещё что-то добавлять к этим словам? Этот год напомнил, что комфорт, достаток и благополучие, безусловно, чрезвычайно важны. Но человек-то приходит в этот мир нагим, не имея ничего, и уходит из него, ничего с собой не взяв. Лишь наша любовь и наша вера — это то, что останется после нас. Что настоящая политика — это не сменяющие друг друга декорации, манипуляции, хитрость, уловки, обман. А это готовность работать на людей. Делать жизнь лучше, удобней, безопасней. Готовность всегда помогать ближнему своему. Политика — это когда для людей», — отметил губернатор Курганской области.

Он также напомнил, что самым прочным связующим материалом для любых отношений является только доверие, которое происходит от слова «вера». А настоящая вера приходит лишь с любовью. И выразил признательность землякам за доверие.

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«Я это очень ценю. Ведь я верю в вас, мои дорогие земляки. Я вас очень люблю. А это значит, что мы сможем с вами реализовать всё, что наметили, проводить достойно уходящий год. И со спокойным сердцем с любовью и верой встретить год будущий. С теми, кто вам верит, и кого вы любите», — напутствовал Вадим Шумков.