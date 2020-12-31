Курганский губернатор рассказал землякам о политике, доверии и любви
Курган, 31 декабря, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Уходящий 2020 год сломал шаблоны и выдался необычным. Он напомнил, что перед болезнью все равны: невидимый глазу вирус не щадит ни богатых, ни бедных, напомнил курганцам губернатор Зауралья Вадим Шумков в своём новогоднем поздравлении землякам.
Он также напомнил, что самым прочным связующим материалом для любых отношений является только доверие, которое происходит от слова «вера». А настоящая вера приходит лишь с любовью. И выразил признательность землякам за доверие.
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«Я это очень ценю. Ведь я верю в вас, мои дорогие земляки. Я вас очень люблю. А это значит, что мы сможем с вами реализовать всё, что наметили, проводить достойно уходящий год. И со спокойным сердцем с любовью и верой встретить год будущий. С теми, кто вам верит, и кого вы любите», — напутствовал Вадим Шумков.