Анкара, 31 декабря, 2020, 17:46 — ИА Регнум. На успех миссии турецких военнослужащих, находящихся в Азербайджане с целью участия в работе Совместного турецко-российского центра по мониторингу режима прекращения огня в Карабахе, надеются власти Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 31 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к военным через телефон министра национальной обороны Хулуси Акара.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Серые волки

«Само наличие турецких военных в Азербайджане — показатель уровня межгосударственных связей, предмет гордости», — сказал Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские специалисты построили в Нагорном Карабахе первые модульные городки для миротворцев — по одному в Степанакерте и Гетаване.

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