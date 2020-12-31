Киев, 31 декабря, 2020, 16:33 — ИА Регнум. С просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому приобрести российскую вакцину «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) обратились жители страны. Соответствующая петиция, автором которой является Николай Исаев, размещена на официальном сайте украинского главы государства.

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В петиции говорится, что обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз вакцины «Спутник V» просят именно президент Украины.

По мнению автора документа, власти Украины должны провести вакцинацию от COVID-19 за счет государственного бюджета и благотворительности.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новым гибридным оружием России является вакцина «Спутник V» от COVID-19.

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