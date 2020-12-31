Москва, 31 декабря, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Международные резервы России по состоянию на 25 декабря сократились на $1,2 млрд (-0,2%) по сравнению с показателем на 18 декабря, составив $592,4 млрд. Об этом говорится в материалах Центрального банка РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Центробанк ведет подсчеты

Отмечается, что сокращение произошло «в результате совокупного отрицательного влияния курсовой переоценки и операций по счетам Минфина».

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало декабря в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $436,88 млрд, специальные права заимствования — $6,95 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,17 млрд, монетарное золото — $133,67 млрд.

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