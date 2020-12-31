Москва, 31 декабря, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора РФ», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года президент России Владимир Путин снял с должности 11 генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и других силовых структур.

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В середине ноября 2020 года глава государства подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в ГватемалеАлександра Хохоликова.

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